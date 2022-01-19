Усі на лижах: як члени європейських монарших сімей відпочивали на курортах у горах

Усі на лижах: як члени європейських монарших сімей відпочивали на курортах у горах

Нещодавно ми згадували, як члени британської королівської родини відпочивали на гірськолижних курортах.

У різні роки принц Чарльз та принцеса Діана вибиралися покататися на лижах на курорти Австрії, Сара Фергюсон та принц Ендрю з доньками робили те саме, і навіть принц Вільям та герцогиня Кембриджська до народження дітей часто вибиралися покататися.

Сьогодні ми підібрали для вас фотографії інших монарших сімей Європи, під час їхньої зимової відпустки на гірськолижних курортах.

Королівська родина Нідерландів / Getty Images

Король Віллем-Олександр, королева Максима, принцеса Амалія, принцеса Алексія та принцеса Аріана під час щорічних зимових канікул у Леху, Австрія.

Королівська родина Нідерландів / Getty Images

Король Нідерландів Віллем-Олександр та його дружина королева Максима на лижній пробіжці під час лижних канікул у Леху 2016 року.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

А це маленькі принц Вільям, принц Гаррі, принцеса Беатріс та принцеса Євгенія на лижному відпочинку у Клостерсі, Швейцарія, 4 січня 1995 року.

Принц Гаррі, принцеса Євгенія, принцеса Беатріс та принц Вільям / Getty Images

Також згадуємо, як 1985 року принц Чарльз катався на лижах разом зі своєю дружиною принцесою Діаною під час зимової відпустки у Вадуці.

Принц Чарльз та принцеса Діана / Getty Images

Принц Норвегії Сверре Магнус, його батько кронпринц Гокон та дружина Гокона – кронпринцеса Метте-Маріт разом із дочкою принцесою Інгрід Олександрою каталися на лижах у норвезькому селищі Бейтостолен.

Норвезька королівська родина / Getty Images

Король Бельгії Філіп і королева Матильда позують під час сімейного катання на лижах 12 лютого 2018 року у Верб'є, Швейцарія.

Король Філіп та королева Матильда / Getty Images

А це королівська бельгійська родина разом з дітьми – принцесою Єлизаветою, принцом Габріелем та принцом Еммануелем під час лижної відпустки в Шейцарії.

Бельгійська королівська родина / Getty Images

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