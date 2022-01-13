Усі на лижах: як королівські особи відпочивали на курортах у горах

Сьогодні ми вже згадували, як принц Чарльз та його на той момент дружина принцеса Діана відпочивали на гірськолижному курорті в Австрії 1983 року.
Принцеса Уельська дуже любила активні види відпочинку. Давайте подивимося, хто ще з членів британської королівської сім'ї любить чи свого часу любив кататися на лижах. У нашій добірці ви побачите фотографії тієї ж принцеси Діани, Сари Фергюсон, герцогині Йоркської з доньками принцесами Беатріс та Євгенією та інших.
Принцеса Діана, принц Чарльз та Сара Йоркська катаються на лижах 9 березня 1988 року в Клостерсі, Швейцарія.
Принцеса Уельська Діана на лижному відпочинку в Лесі, Австрія. Принцеса насолоджувалась катанням на лижах зі своїми синами принцами Вільямом та Гаррі.
А це Сара Йоркська з дочкою принцесами Беатріс та Євгенією насолоджуються лижним відпочинком у Верб'ї. Сім'я зазнімкована на крісельному витягу.
Принцеса Діана з сином Гаррі зображена також на гірськолижному курорті в Леху, Австрія.
А це принцеса Анна — дочка королеви Єлизавети II, зі своєю дочкою Зорою Філліпс катається на лижах у Морзіні, Франція.
Сара Йоркська з дочкою Беатріс і бойфрендом принцеси Дейвом Кларком на курорті Верб'є, Швейцарія. Беатріс довгі десять років була у стосунках зі спадкоємцем багатої американської родини, але 2016 року вони розійшлися.
Принц Гаррі до зустрічі з Меган Маркл теж часто катався на лижах. На цьому знімку принц Гаррі катається на лижах із командою "Прогулянки з пораненими", які зібралися на острові Шпіцберген, розташованому між материковою частиною Норвегії та Північним полюсом, останніми днями підготовки перед пішим походом на Північний полюс 29 березня 2011 року.
Принц Вільям та Кейт Міддлтон до весілля часто їздили кататися на лижах. На фото 19 березня 2008 року їх зазнімкували в Клостерсі, Швейцарія. Шкода після весілля та народження дітей публіка більше не бачила таких світлин пари.
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