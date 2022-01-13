Усі на лижах: як королівські особи відпочивали на курортах у горах

Усі на лижах: як королівські особи відпочивали на курортах у горах

Сьогодні ми вже згадували, як принц Чарльз та його на той момент дружина принцеса Діана відпочивали на гірськолижному курорті в Австрії 1983 року.

Принцеса Уельська дуже любила активні види відпочинку. Давайте подивимося, хто ще з членів британської королівської сім'ї любить чи свого часу любив кататися на лижах. У нашій добірці ви побачите фотографії тієї ж принцеси Діани, Сари Фергюсон, герцогині Йоркської з доньками принцесами Беатріс та Євгенією та інших.

Принцеса Діана, принц Чарльз та Сара Йоркська катаються на лижах 9 березня 1988 року в Клостерсі, Швейцарія.

Принцеса Діана, принц Чарльз та Сара Йоркська / Getty Images

Принцеса Уельська Діана на лижному відпочинку в Лесі, Австрія. Принцеса насолоджувалась катанням на лижах зі своїми синами принцами Вільямом та Гаррі.

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / Getty Images

А це Сара Йоркська з дочкою принцесами Беатріс та Євгенією насолоджуються лижним відпочинком у Верб'ї. Сім'я зазнімкована на крісельному витягу.

Сара Йоркська з дочкою принцесами Беатріс та Євгенією / Getty Images

Принцеса Діана з сином Гаррі зображена також на гірськолижному курорті в Леху, Австрія.

Принцеса Діана з сином Гаррі / Getty Images

А це принцеса Анна — дочка королеви Єлизавети II, зі своєю дочкою Зорою Філліпс катається на лижах у Морзіні, Франція.

Принцеса Анна з дочкою Зарою / Getty Images

Сара Йоркська з дочкою Беатріс і бойфрендом принцеси Дейвом Кларком на курорті Верб'є, Швейцарія. Беатріс довгі десять років була у стосунках зі спадкоємцем багатої американської родини, але 2016 року вони розійшлися.

Сара Йоркська з дочкою Беатріс / Getty Images

Принц Гаррі до зустрічі з Меган Маркл теж часто катався на лижах. На цьому знімку принц Гаррі катається на лижах із командою "Прогулянки з пораненими", які зібралися на острові Шпіцберген, розташованому між материковою частиною Норвегії та Північним полюсом, останніми днями підготовки перед пішим походом на Північний полюс 29 березня 2011 року.

Принц Гаррі / Getty Images

Принц Вільям та Кейт Міддлтон до весілля часто їздили кататися на лижах. На фото 19 березня 2008 року їх зазнімкували в Клостерсі, Швейцарія. Шкода після весілля та народження дітей публіка більше не бачила таких світлин пари.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Getty Images

Читайте також: