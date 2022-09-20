Усі обурені: на похороні Єлизавети II пролунав київський спів, який назвали російським

Довгі роки перлини української культурної спадщини за звичкою вважали частиною російської культури. Присвоєння культурних цінностей колонізованих народів було частиною імперської політики Росії та СРСР.

Учора, 19 вересня, весь світ спостерігав за церемонією прощання з королевою Єлизаветою ІІ.

Фінальним акордом похорону стала поминальна служба у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Під час богослужіння пролунав заупокійний спів - кондак "Зі святими Упокой" київського розспіву.

Цей заупокійний кондак лунав і на похороні принца Філіпа. У пресрелізі, опублікованому Букінгемським палацом, повідомлялося, що принц Філіп особисто вибирав піснеспіви, який мав прозвучати на його похороні. Серед них було названо "російський заупокійний кондак київського розспіву" в обробці сера Волтера Перрата – відомого британського композитора та дослідника православ'я. Можливо, вибір принца Філіпа пов'язаний із тим, що він походив із грецької сім'ї, яка сповідувала православ'я.

Мабуть, на згадку про чоловіка, Єлизавета II також обрала для свого похорону кондак "Со святими Упокій" київського розспіву.

Але, як це часто буває, неймовірної краси київський спів був оголошений російським. У коментарях до відео користувачі Мережі вказують на те, що спів слід вважати українським:

"Шкода, що кондак помилково вказаний як російський. Той факт, що був обраний київський розспів, дуже символічний."

"Київський — це не російський кондак. Якщо ви маєте на увазі Київ, будь ласка, пишіть Kyiv."

"Не російський кондак, а українська. Київ столиця України. Якщо це київський кондак, то він точно не російський. Київська Русь — це Україна. Росія — це Московія."

Нам ще багато треба відвоювати в Росії. Дуже важливо відстояти кожен сантиметр української землі та кожну, навіть найменшу, частину нашої історії та культури. І на цьому нелегкому шляху Україна вже має досягнення. Нещодавно українцям вдалося домогтися, щоб Лондонська національна галерея перейменували "Російських танцівниць" Едгара Дега на "Українських танцівниць"

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