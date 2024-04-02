Усі прийшли у зеленому: королівські жінки на чолі з Каміллою обрали цей колір не просто так

Одразу кілька жінок британської королівської сім'ї з'явилися на великодній службі у сукнях схожого відтінку.

Королева Камілла прибула на службу в смарагдовій сукні Anna Valentine, чорній кейпнакидці від Amanda Wakeley і підібрала капелюх до тону вбрання від свого улюбленого дизайнера головних уборів Philip Treacy. А також одягла брошку зі смарагдами королеви Єлизавети II.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королівська принцеса Анна обрала фісташкового відтінку пальто, шкіряні коричневі рукавички та замшеві чоботи кольору хакі з торочкою та на зручних підборах, доповнивши лук зеленим капелюхом-таблеткою з пір'ям.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

А Сара, герцогиня Йоркська з'явилася на службі у Віндзорі у зеленій сукні Dolce & Gabbana і з обідком на голові від Roseings London, а взула чорні шкіряні туфлі-човники від Chanel до тону яких підібрала чорну сумку.

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

На думку королівського експерта Афуа Гаган, вибір таких відтінків вбрання цих трьох жінок говорив про підтримку, яку вони публічно демонстрували королю Чарльзу та принцесі Уельській.

Як пише express з посиланням на стилістку Франческу Кернс, члени королівської родини зробили "заяву" вибором кольору.

"Зелений символізує зростання, символіку, яка особливо доречна під час великоднього сезону, коли рясніють теми жертвопринесення, воскресіння та нових починань. Також зелений колір "уособлює оптимізм і викликає почуття надії", – сказала експертка.

Нагадаємо, король Чарльз III був зворушений до глибини душі тим, яку підтримку на великодній прогулянці йому надали люди. Багато хто прийшов особисто побачити монарха і побажати йому доброго здоров'я.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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