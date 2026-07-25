Усі регочуть у соцмережах: із королевою Каміллою стався кумедний момент на спортивному заході

Королева Камілла / © Getty Images

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Королеву Каміллу помітили, коли вона рятувалася від спеки під час появи на Вімблдоні, охолоджуючись за допомогою портативного вентилятора. Але уважну публіку в соцмережах привабив інший момент, який видався досить кумедним.

У мережі X поширився пост, що з'явився після того, як уважний фанат Вімблдона помітив щось несподіване, коли камери обернулися до Камілли. Королівська особа тримала віяло, намагаючись охолонути в спеку.

Королева Камілла / © Getty Images

У пості, опублікованому акаунтом Red Foxi, йшлося: «Боже мій, наскільки потужне віяло у Камілли?» Потім ми бачимо, як королева тримає віяло, розмовляючи з кимось, а жінка позаду неї має такий вигляд, ніби віяло повністю відкинуло її волосся назад.

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Звичайно, навряд чи цей маленький вентилятор королеви створив такий ефект укладання жінці, яка сиділа позаду, але вийшло кумедно.

Королева Камілла на Вімблдоні із сестрою, фото: x.com/Redfoxi

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт на Вімблдоні також рятувалася від спеки за допомогою вентилятора.

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