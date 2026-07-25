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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
1 хв

Усі регочуть у соцмережах: із королевою Каміллою стався кумедний момент на спортивному заході

Нещодавно Її Величність відвідувала Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Королеву Каміллу помітили, коли вона рятувалася від спеки під час появи на Вімблдоні, охолоджуючись за допомогою портативного вентилятора. Але уважну публіку в соцмережах привабив інший момент, який видався досить кумедним.

У мережі X поширився пост, що з'явився після того, як уважний фанат Вімблдона помітив щось несподіване, коли камери обернулися до Камілли. Королівська особа тримала віяло, намагаючись охолонути в спеку.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

У пості, опублікованому акаунтом Red Foxi, йшлося: «Боже мій, наскільки потужне віяло у Камілли?» Потім ми бачимо, як королева тримає віяло, розмовляючи з кимось, а жінка позаду неї має такий вигляд, ніби віяло повністю відкинуло її волосся назад.

Звичайно, навряд чи цей маленький вентилятор королеви створив такий ефект укладання жінці, яка сиділа позаду, але вийшло кумедно.

Королева Камілла на Вімблдоні із сестрою, фото: x.com/Redfoxi

Королева Камілла на Вімблдоні із сестрою, фото: x.com/Redfoxi

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт на Вімблдоні також рятувалася від спеки за допомогою вентилятора.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
106
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