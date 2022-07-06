Усі стурбовані: княгиня Монако Шарлін знову налякала прихильників

Це цифрове зображення, на якому сама Шарлін зображена, наче за ґратами. У підписі до посту княгиня написала:

"У захваті від моєї першої колекції NFT, створеної для мого проєкту #feed2gether у співпраці з @louisoosthuizen57. Дякую художнику @junaidssart, який вклав своє серце і душу в цей витвір, а також своє здоров'я протягом усього часу цієї роботи", - написала Шарлін.

NFT був створений художником Джунаїдом Сенешаль-Сенекалом на підтримку ініціативи Фонду принцеси Монако Шарлін #feed2gether, метою якої є забезпечення продовольством дітей у Південній Африці.

На картині зображено портрет принцеси Шарлін у відтінках сепії, розбитий на квадрати. Проте деякі підписники княгині стверджують, що зображення справляє враження, ніби королівська особа перебуває у в'язниці.

Хтось вважає, що це не просто цифрова робота, а й те, як Шарлін натякає публіці про свій душевний стан.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

"Мені не подобається бачити тебе такою, за ґратами", "Це дуже добре зроблено і дуже промовисто. Ми бачимо там усі страждання душі. Сподіваюся, ти знайдеш внутрішній спокій", — пишуть у коментарях її підписники.

Але княгиня Шарлін продовжує демонструвати, що в її шлюбі все гаразд і немає жодних проблем. Вона повернулася до виконання своїх королівських обов'язків і періодично навіть з'являється на публіці з чоловіком. Нещодавно вони відвідали Норвегію та побували на Формулі 1.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Читайте також: