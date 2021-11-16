Усі трохи стурбовані: здоров'я Єлизавети ІІ може вплинути на святкування її платинового ювілею

Стан здоров'я королеви Єлизавети ІІ зараз ніхто не береться коментувати.

Так у неділю Єлизавета II не змогла відвідати службу біля Кенотафа, хоча збиралася. Але в останній момент повідомили, що королева потягла спину і не може бути присутньою.

Останнім часом здоров'я королеви перебуває в центрі уваги публіки. Минулого місяця її Величність провела ніч у лікарні короля Едуарда VII, після чого її лікарі рекомендували їй відпочивати кілька тижнів. Потім сталася неприємність зі спиною. Це все наштовхує на не дуже райдужні думки.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Королівський експерт Дженні Бонд повідомила ВВС, що плани королеви на платиновий ювілей 2022 року ретельно вивчаються і всі у палаці дуже ретельно розраховуватимуть, можливо, точно перераховуючи, що ще можна зробити для платинового ювілею. "Пріоритетом має бути, очевидно, здоров'я королеви та безпека королеви. Я думаю, що зараз ми спостерігаємо поступовий перехід відповідальності від королеви до принца Чарльза, принца Вільяма та інших високопоставлених членів королівської родини", — йдеться у заяві, пише Hello!.

Принц Чарльз та принц Вільям / Associated Press

Очевидно, що принц Чарльз і його старший син принц Вільям очолюватимуть святкування ювілею, тоді як королева з'являтиметься на деяких заходах, присвячених святкуванню. Фонд Royal Collection Trust підтвердив, що урочистості відбуватимуться в офіційних королівських резиденціях, включаючи Букінгемський палац, Віндзорський замок, палац Холіруд-хаус, хоча не було жодних згадок про те, як сама королева братиме в цьому участь.

У період від 2 по 5 червня 2022 року у Великій Британії будуть офіційні вихідні дні. Попереду ще сім місяців, і це чималий термін для того, щоб відновитись. Сподіваємося, Єлизавета ІІ зробить усе можливе, аби гідно відсвяткувати свій 70-річний ювілей перебування на троні.

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