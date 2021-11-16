Усі трохи стурбовані: здоров'я Єлизавети ІІ може вплинути на святкування її платинового ювілею

Стан здоров'я королеви Єлизавети ІІ зараз ніхто не береться коментувати.
Так у неділю Єлизавета II не змогла відвідати службу біля Кенотафа, хоча збиралася. Але в останній момент повідомили, що королева потягла спину і не може бути присутньою.
Останнім часом здоров'я королеви перебуває в центрі уваги публіки. Минулого місяця її Величність провела ніч у лікарні короля Едуарда VII, після чого її лікарі рекомендували їй відпочивати кілька тижнів. Потім сталася неприємність зі спиною. Це все наштовхує на не дуже райдужні думки.
Королівський експерт Дженні Бонд повідомила ВВС, що плани королеви на платиновий ювілей 2022 року ретельно вивчаються і всі у палаці дуже ретельно розраховуватимуть, можливо, точно перераховуючи, що ще можна зробити для платинового ювілею. "Пріоритетом має бути, очевидно, здоров'я королеви та безпека королеви. Я думаю, що зараз ми спостерігаємо поступовий перехід відповідальності від королеви до принца Чарльза, принца Вільяма та інших високопоставлених членів королівської родини", — йдеться у заяві, пише Hello!.
Очевидно, що принц Чарльз і його старший син принц Вільям очолюватимуть святкування ювілею, тоді як королева з'являтиметься на деяких заходах, присвячених святкуванню. Фонд Royal Collection Trust підтвердив, що урочистості відбуватимуться в офіційних королівських резиденціях, включаючи Букінгемський палац, Віндзорський замок, палац Холіруд-хаус, хоча не було жодних згадок про те, як сама королева братиме в цьому участь.
У період від 2 по 5 червня 2022 року у Великій Британії будуть офіційні вихідні дні. Попереду ще сім місяців, і це чималий термін для того, щоб відновитись. Сподіваємося, Єлизавета ІІ зробить усе можливе, аби гідно відсвяткувати свій 70-річний ювілей перебування на троні.
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