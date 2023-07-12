Усі троє схожі на матір: принцеса Софі показала кадр із літньої фотосесії з дітьми та чоловіком

Принц Карл Філіп та принцеса Софія у своєму блогу в Instagram опублікували фото, де зображені з принцами Олександром (7 років), Габріелем (5 років) та Юліаном (2 роки). Фото було зроблене для нового літнього портрета сім'ї.

"Літнє вітання від нас", — підписали кадр Софі та Карл Філіп, супроводивши підпис серцем.

Фото вийшло простим, а пара представлена ​​на ньому у повсякденних образах. Принцеса Софія вийшла без яскравого макіяжу та в легкій літній сукні, а Карл Філіп був у шортах та сорочці поло. Сини пари також були у футболках, а наймолодший у білій футболці та джинсовому комбінезоні.

Нагадаємо, нещодавно кадрами зі своєї літньої фотосесії ділилися члени нідерландської королівської родини. Вони влаштували фотосет на пляжі та взяли із собою на знімання собаку.

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