Усі в чорних вбраннях: королева Летиція з дочками відвідали панахиду за принцесою Ірен

В Іспанії прощаються з принцесою Ірен Грецькою - тіткою короля Філіпа VI.

Принцеса Леонор, інфанта Софія та королева Летиція

Принцеса Леонор, інфанта Софія та королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція з чоловіком королем Філіпом VI та дочками — принцесою Леонор та інфантою Софією — відвідали грецький православний собор Святого Андрія та Святого Димитрія, де 17 січня в Мадриді, відбулася панахида за її Королівською Високістю принцесою Ірен Грецькою.

Королева Софія та принцеса Ірен в інвалідному візку / © Getty Images

Принцеса Ірен померла 15 січня, у палаці Сарсуела у віці 83 років після тривалої хвороби. Похорон відбудеться, як і похорон її брата — короля Костянтина Грецького, на Королівському цвинтарі палацу Татою.

Принцеса Леонор, інфанта Софія і королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція та її дочки були одягнені в чорне вбрання. На короелві було довге пальто, широкі штани та шарф на шиї, а в руках улюблена сумка Carolina Herrera. Інфанта Софія одягла чорний штанний костюм і довге пальто, а взута була в туфлі, а її сестра принцеса Леонор була в схожому вбранні, як у її матері і туфлях-човниках на невисоких підборах.

Принцеса Леонор, інфанта Софія і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI йшов під руку зі своєю матір'ю - 87-річною королевою Софією, для якої її рідна сестра принцеса Ірен була дуже близькою людиною протягом усього життя.

Король Філіп VI і королева Софія / © Getty Images

