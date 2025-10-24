ТСН у соціальних мережах

Усі в штанних костюмах: королева Летиція і її дочки з’явилися на прийому в стильних луках

Королівська родина Іспанії була присутня на церемонії привітання переможців премії «Принцеса Астурійська» в готелі Reconquista 24 в Ов’єдо.

Ольга Кузьменко
Король Філіп VI, королева Летиція, принцеса Леонор та інфанта Софія

Король Філіп VI, королева Летиція, принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI приїхали до готелю зі своїми дочками — принцесою Леонор та інфантою Софією, а знімками поділилися у Instagram іспанського королівського дому.

Королева віддала перевагу сірому штанному костюму з вовни від Mango, вартістю 89,99 євро, поєднуючи його з чорним топом і лакованими туфлями Sézane на широкому стійкому підборі.

Король Філіп VI, королева Летиція, принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Король Філіп VI, королева Летиція, принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

З прикрас королева обрала сережки у формі блискавок від Barbara Goenaga і одягла свою улюблену каблучку Coreterno. Летиція розпустила волосся і зробила виразний макіяж. Її чоловік король Філіп VI також був у сірому костюмі.

Принцеса Леонор та інфанта Софія також були у костюмах. Спадкоємиця престолу обрала темно-синій костюм Hugo Boss, який вона вже носила в Наваррі, а молодша дочка короля та королеви — інфанта Софія — червоний від Tommy Hilfiger. Сестри мали стильний вигляд і чудово гармонували зі своєю матір’ю.

Вчора, нагадаємо, сім’я всім складом відвідала концерт напередодні церемонії «Принцеси Астурійської».

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

