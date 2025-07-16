ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

Уся сім’я зібралася: король Іспанії вручив своїй доньці — принцесі Леонор — важливу нагороду

Іспанська принцеса Леонор завершила військово-морську підготовку в Марині.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

У спадкоємиці іспанського престолу було емоційне возз’єднання з сім’єю, коли її батько король Філіп VI нагородив принцесу Леонор Великим хрестом за заслуги на флоті під оплески королеви Летиції та молодшої доньки пари — інфанти Софії.

19-річна принцеса була одягнена в білу форму, її батько король Філіп VI також був одягнений у військову форму білого кольору.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція з’явилася в темно-синій сукні від Vogana з льону та віскози, зі структурованим драпуванням, прикрашеним торочкою і контрастною вишивкою. Взута вона була в босоніжки з тонкими ремінцями Hugo Boss з низьким квадратним підбором і ремінцем на щиколотці, а також доповнила образ білою сумкою Furla.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Нагадаємо, ще в січні Леонор вирушила у п’ятимісячне плавання на борту навчального корабля ВМС «Хуан Себастьян де Елькано», відвідавши багато країн Латинської Америки, а також Нью-Йорк. Потім принцеса повернулася до Іспанії, щоб провести місяць на фрегаті Блас де Лісо. А в понеділок у Сантьяго-де-Компостела їй також було вручено Золоту медаль Галісії.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie