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Уся сім’я зібралася: король Іспанії вручив своїй доньці — принцесі Леонор — важливу нагороду
Іспанська принцеса Леонор завершила військово-морську підготовку в Марині.
У спадкоємиці іспанського престолу було емоційне возз’єднання з сім’єю, коли її батько король Філіп VI нагородив принцесу Леонор Великим хрестом за заслуги на флоті під оплески королеви Летиції та молодшої доньки пари — інфанти Софії.
19-річна принцеса була одягнена в білу форму, її батько король Філіп VI також був одягнений у військову форму білого кольору.
Королева Летиція з’явилася в темно-синій сукні від Vogana з льону та віскози, зі структурованим драпуванням, прикрашеним торочкою і контрастною вишивкою. Взута вона була в босоніжки з тонкими ремінцями Hugo Boss з низьким квадратним підбором і ремінцем на щиколотці, а також доповнила образ білою сумкою Furla.
Нагадаємо, ще в січні Леонор вирушила у п’ятимісячне плавання на борту навчального корабля ВМС «Хуан Себастьян де Елькано», відвідавши багато країн Латинської Америки, а також Нью-Йорк. Потім принцеса повернулася до Іспанії, щоб провести місяць на фрегаті Блас де Лісо. А в понеділок у Сантьяго-де-Компостела їй також було вручено Золоту медаль Галісії.