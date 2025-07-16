Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

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У спадкоємиці іспанського престолу було емоційне возз’єднання з сім’єю, коли її батько король Філіп VI нагородив принцесу Леонор Великим хрестом за заслуги на флоті під оплески королеви Летиції та молодшої доньки пари — інфанти Софії.

19-річна принцеса була одягнена в білу форму, її батько король Філіп VI також був одягнений у військову форму білого кольору.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція з’явилася в темно-синій сукні від Vogana з льону та віскози, зі структурованим драпуванням, прикрашеним торочкою і контрастною вишивкою. Взута вона була в босоніжки з тонкими ремінцями Hugo Boss з низьким квадратним підбором і ремінцем на щиколотці, а також доповнила образ білою сумкою Furla.

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Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Нагадаємо, ще в січні Леонор вирушила у п’ятимісячне плавання на борту навчального корабля ВМС «Хуан Себастьян де Елькано», відвідавши багато країн Латинської Америки, а також Нью-Йорк. Потім принцеса повернулася до Іспанії, щоб провести місяць на фрегаті Блас де Лісо. А в понеділок у Сантьяго-де-Компостела їй також було вручено Золоту медаль Галісії.