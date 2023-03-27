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Усміхався пресі: принца Гаррі несподівано заскочили в Лондоні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Усміхався пресі: принца Гаррі несподівано заскочили в Лондоні

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Принц Гаррі прилетів до Лондона і сьогодні вранці був зазнімкований репортерами біля Королівського суду.

Герцог Сассекський зненацька повернувся до Великої Британії, щоб особисто бути присутнім на гучних слуханнях у Королівському суді.

Перед камерами репортерів принц Гаррі з'явився в піднесеному настрої і усміхався. Нагадаємо, у жовтні 2022 року принц Гаррі Гаррі оголосив, що пред'явить позови про неправомірне використання приватної інформації проти ANL, яка є видавцем Daily Mail, MailOnline та Mail on Sunday.

Принц Гаррі / © Getty Images
Принц Гаррі / Фото: Getty Images

У заяві про початок судового позову, опублікованій юридичною фірмою Hamlins, стверджувалося, що незаконні дії включали наймання приватних детективів для таємного розміщення підслуховуючих пристроїв в автомобілях і будинках. ANL відповіла на звинувачення, заявивши, що вони були "безглуздим наклепом" і "заздалегідь спланованою та організованою спробою втягнути їх у скандал із зломом телефонів", пише express.

У слуханні у справі про незаконне збирання інформації проти ANL також беруть участь баронеса Дорін Лоуренс, Сер Елтон Джон, Девід Ферніш, Ліз Герлі, Седі Фрост і сер Саймон Г'юз.

Принц Гаррі / © Getty Images
Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Чотириденне попереднє слухання розпочалося у понеділок вранці. Першого дня слухань ANL подасть заявку на відхилення позовів, висунутих проти видавця, без суду. Чи буде присутній принц Гаррі на всіх чотирьох засіданнях, не повідомляється. Також невідомо, чи зустрінеться він зі своїми королівськими родичами, зокрема з батьком королем Чарльзом III та братом принцом Уельським Вільямом.

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Дата публікації
Перегляди
1641
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