Усміхнена Шарлін і дуже дивне фото Альбера II: княже подружжя Монако на перегонах

Принцеса прибула на захід зі своїм чоловіком князем Альбером ІІ. На автодромі Монако Шарлін з'явилася у темно-синьому комбінезоні зі стрілками на штанях та взута у чорні туфлі-слінгбеки на невисоких підборах.

Княгиня Шарлін, Шарлотта Казіраги та князь Альбер II / Фото: Getty Images

У Шарлін було її фірмове укладання, макіяж на обличчі, золоті сережки у формі зірки у вухах, а на пальці виблискувала заручальна каблучка з діамантом.

Разом із княгинею та князем з'явилася і племінниця Альбера II – Шарлотта Казіраги. Вона була у білому трикотажному топі та чорній мініспідниці, поверх якої пов'язала чорну трикотажну кофту. Шарлотта розпустила довге волосся, зробила легкий макіяж і яскравою помадою підкреслила губи. А князь був у синьому піджаку та світло-сірих штанях, одягнув білу сорочку та краватку у принт. Фотографам вдалося зробити кумедний знімок Альбера, коли він, очевидно, чомусь дуже радів або активно за когось вболівав.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, увечері княжа пара була присутня на галавечері Гран-прі Монако Формули-1, де Шарлін з'явилася в ефектній червоній сукні з оголеними плечима.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

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