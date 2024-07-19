Усміхнулися і тиснули руки: Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III

Це була вже друга аудієнція українського президента у британського монарха після коронації.
Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. Він взяв участь у саміті Європейського політичного співтовариства, який провів новий прем'єр-міністр сер Кір Стармер.
Під час цієї поїздки президент зустрівся з королем Чарльзом III у Бленхеймському палаці. Аудієнція відбулася після завершення саміту.
"Його Королівська Величність Король Чарльз ІІІ прийняв Президента України Володимира Зеленського по завершенню саміту Європейської політичної спільноти, який відбувся у Бленгеймському палаці. На цій зустрічі 46 європейських лідерів зібралися разом, аби обговорити низку міжнародних викликів, можливостей та наші спільні цінності", — повідомила королівська родина у соціальній мережі Instagram, продублювавши це повідомлення і українською мовою.
Король Чарльз для зустрічі одягнув свій улюблений сірий костюм, сорочку та краватку з принтом. Доповнювали образ монарха хустку в нагрудній кишені, запонки із сапфірами та пара чорних туфель. Також незмінно на мізинці він носив свій золотий перстень, а на лацкані піджака квітку.
Президент України був у скромнішому вбранні — чорному поло з тризубом, мілітарі штанах та черевиках. Такий стиль він носить від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також на його руці можна помітити обручку, яку він протягом багатьох років носить на середньому пальці.
Нагадаємо, що востаннє Зеленський зустрічався з Чарльзом минулого року у Букінгемському палаці. Того разу король Чарльз III більше десяти секунд не тиснув руку президента.
Читайте також:
- У білій сукні та в діамантах корони: красива королева Камілла з Чарльзом III на відкритті парламенту
- Поки Камілла відвернулася: короля Чарльза поцілувала інша жінка
- Королева була в розкішному синьому: Камілла та Чарльз відвідали острів Гернсі.