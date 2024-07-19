Усміхнулися і тиснули руки: Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III

Це була вже друга аудієнція українського президента у британського монарха після коронації.

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. Він взяв участь у саміті Європейського політичного співтовариства, який провів новий прем'єр-міністр сер Кір Стармер.

Під час цієї поїздки президент зустрівся з королем Чарльзом III у Бленхеймському палаці. Аудієнція відбулася після завершення саміту.

"Його Королівська Величність Король Чарльз ІІІ прийняв Президента України Володимира Зеленського по завершенню саміту Європейської політичної спільноти, який відбувся у Бленгеймському палаці. На цій зустрічі 46 європейських лідерів зібралися разом, аби обговорити низку міжнародних викликів, можливостей та наші спільні цінності", — повідомила королівська родина у соціальній мережі Instagram, продублювавши це повідомлення і українською мовою.

Король Чарльз для зустрічі одягнув свій улюблений сірий костюм, сорочку та краватку з принтом. Доповнювали образ монарха хустку в нагрудній кишені, запонки із сапфірами та пара чорних туфель. Також незмінно на мізинці він носив свій золотий перстень, а на лацкані піджака квітку.

Президент України був у скромнішому вбранні — чорному поло з тризубом, мілітарі штанах та черевиках. Такий стиль він носить від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також на його руці можна помітити обручку, яку він протягом багатьох років носить на середньому пальці.

Володимир Зеленський та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що востаннє Зеленський зустрічався з Чарльзом минулого року у Букінгемському палаці. Того разу король Чарльз III більше десяти секунд не тиснув руку президента.

Король Чарльз III та Володимир Зеленський у 2023 році / Фото: Associated Press

Читайте також:

Коронація короля Чарльза III та королеви Камілли (60 фото)