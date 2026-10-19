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Усміхалася чоловікові й цілувалася з ним: Меланія Трамп в ефектному луку з'явилася у Білому домі
Перша леді США обрала елегантний чорно-білий ансамбль для заходу, присвяченого жіночому здоров’ю.
Меланія Трамп разом із чоловіком, президентом США Дональдом Трампом, взяла участь у заході, присвяченому жіночому здоров’ю, у Рожевому саду Білого дому у Вашингтоні. Під час події представили ініціативу з розвитку досліджень у цій сфері.
Перша леді постала в елегантному чорно-білому костюмі, який складався з двобортного приталеного жакета з чорними ґудзиками і клапанами для кишень та спідницею довжиною нижче колін.
Вбрання Меланія скомбінувала з гостроносими чорно-білими туфлями з пітоновим тисненням і на високих шпильках.
Дружина президента зробила гарну зачіску з локонами і макіяж з акцентом на очах, які підкреслила чорним олівцем, а на губи вона нанесла рожеву помаду. Завершили аутфіт довгий молочний манікюр і каблучка.
Дональд Трамп був у темно-синьому костюмі, білій сорочці і червоній краватці з візерунком.
Цього разу фотографи зафіксували й теплі моменти між подружжям. Меланія широко усміхалася, дивлячись на чоловіка, а він повертався до неї під час виступу. Сидячи поруч за столом, вони також обмінялися поцілунком.
Ці кадри з’явилися на тлі обговорень їхнього шлюбу. Раніше в мережі поширювали припущення про можливе розставання подружжя, пов’язуючи їх з помічницею президента Наталі Гарп. Водночас підтверджень розлучення чи романтичних стосунків Трампа з помічницею немає. Окремі фотографії та публічні жести також не дають підстав робити висновки про стан шлюбу.