У всьому винні її туфлі: Трамп розповів, що перша леді відчувала дискомфорт на інавгурації

У день інавгурації Дональда Трампа, його дружина Меланія, з'явилася у вбранні створеному для неї брендом Adam Lippes, а також капелюху у стилі канотьє від Eric Javits. Завершила свій лук вона туфлями-човниками від Manolo Blahnik на високих шпильках.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Туфлі були виготовлені з темно-синьої, практично чорної замші і мали підбори заввишки 10 сантиметрів, які підкреслювали стрункі ноги першої леді та колишньої моделі. Вартість такої пари складає 825 доларів. Однак, за словами самого Трампа, його дружина відчувала дискомфорт того дня.

Звертаючись до натовпу він похвалив свою дружину за те, що вона "була неймовірною" цього знаменного дня, попри те, що її ноги "страшенно боліли".

"У мене неймовірна перша леді", — захоплено сказав Дональд. "Я не повинен цього говорити. Я зараз потраплю до пекла, коли скажу це, але в неї страшенно болять ноги. Знаєте, ці підбори". Також Трам пожартував, що в капелюсі, який одягла його дружина, її ледь не здуло вітром.

Нагадаємо, що 22 січня пара святкує 20 років у шлюбі. Дональд і Меланія одружилися 2005 року в церкві Bethesda-by-the-Sea у Палм-Біч, Флорида. На нареченій того дня була розкішна і дуже дорога сукня від бренду Christian Dior.

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