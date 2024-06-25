Уся сім'я зібралася: королева Мері та король Фредерік із дітьми прийшли привітати сина з випуском з гімназії

Спадковий принц Крістіан був у піднесеному настрої цього дня, стоячи біля гімназії Ордруп у Гентофті разом зі своєю родиною – батьками та молодшими сестрами принцесами Ізабеллою та Жозефіною та братом принцом Вінсентом.

Члени данської королівської родини позували для фотографів біля школи та поспілкувалися з місцевими ЗМІ.

52-річна королева Мері одягла білу льняну сорочку Bagutta і кремову спідницю з квітковим візерунком, взула світло-коричневі босоніжки на підборах Gianvito Rossi і взяла із собою сумку Prada. Королева розпустила волосся і зробила макіяж, одягла сережки-кільця Dulong Fine Jewelry та свою улюблену підвіску Halberstadt з ініціалом її чоловіка "F". У неї був червоний манікюр, а на зап'ясті виблискував золотий браслет.

Данська королівська родина / Фото: Getty Images

56-річний король Фредерік був у блакитній сорочці, синьому картатому піджаку, бежевих штанях і взутих у чорні туфлі.

18-річний принц Крістіан одягнув блакитну сорочку, білі штани та взув світлі кеди і одягнув традиційну кепку, яку данські випускники носять в останній день навчання. Також у блакитній сорочці, білих шортах та блакитно-білих кросівках був його 13-річний брат Вінсент.

Принцеса Жозефіна була в сорочці з принтом від Sea та в білих шортах і взула зелені замшеві кросівки Adidas. А її старша сестра 17-річна Ізабелла носила білу сорочку та джинсову спідницю у поєднанні зі шкіряними ляпанцями від Hermes, а під пахвою тримала клатч Aiayu.

Також у Instagram опублікували пост із цього приводу.

(гортайте фото праворуч)

"Щороку приблизно в середині літа по всій країні випускаються учні. Сьогодні настала черга Його Королівської Високості спадкового принца відчути особливе почуття свободи, яке дає студентська кепка", — йдеться в повідомленні під знімками.

Цілком ймовірно, що тепер восени принц Крістіан вступить до університету і завершить військову підготовку, слідуючи стопами свого батька Фредеріка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали п'ятнадцять цікавих фактів про стосунки королеви Мері та короля Фредеріка X, які відсвяткували 20-ту річницю весілля.

Читайте також: