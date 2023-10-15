Уся сім'я вийшла на балкон: у данському королівстві святкують день народження принца Крістіана

З цього приводу члени данської королівської сім'ї на чолі з королевою Маргрете II вийшли на балкон палацу Амалієнборг, щоб привітати підданих.

18-річний принц Крістіан був у сірому картатому костюмі, білій сорочці і з синьою краваткою радісно махав людям рукою. До нього приєдналися його батьки – кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері, а також молодший брат принц Вінсент та сестри принцеса Ізабелла та принцеса Жозефіна.

Данська королівська родина / Фото: Getty Images

Уся сім'я обрала вбрання в синіх тонах, а ось королева Маргрете II за традицією одягла яскравий одяг – на ньому був жакет і спідниця кольору фуксії, у вухах сережки, а на жакеті пришпилена такого ж дизайну брошка. Також королева нафарбувала губи рожевою помадою і зробила червоний манікюр.

Нагадаємо, раніше палац анонсував, що цього дня відбудеться зміна варти в Амалієнборгу, де принц разом зі своєю родиною та Її Величністю королеваю з'являється на балконі палацу Фредеріка VIII". Також були випущені нові портрети на честь іменинника і повідомлялося, що з нагоди святкування відбудеться низка урочистих заходів.

Кронпринц Фредерік, принц Крістіан та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

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