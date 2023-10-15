Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Уся сім'я вийшла на балкон: у данському королівстві святкують день народження принца Крістіана

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
516
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Уся сім'я вийшла на балкон: у данському королівстві святкують день народження принца Крістіана

Кронпринц Фредерік, принц Крістіан та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Данському принцу Крістіану – майбутньому королю Данії – сьогодні виповнюється 18 років.

З цього приводу члени данської королівської сім'ї на чолі з королевою Маргрете II вийшли на балкон палацу Амалієнборг, щоб привітати підданих.

18-річний принц Крістіан був у сірому картатому костюмі, білій сорочці і з синьою краваткою радісно махав людям рукою. До нього приєдналися його батьки – кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері, а також молодший брат принц Вінсент та сестри принцеса Ізабелла та принцеса Жозефіна.

Данська королівська родина / © Getty Images
Данська королівська родина / Фото: Getty Images

Уся сім'я обрала вбрання в синіх тонах, а ось королева Маргрете II за традицією одягла яскравий одяг – на ньому був жакет і спідниця кольору фуксії, у вухах сережки, а на жакеті пришпилена такого ж дизайну брошка. Також королева нафарбувала губи рожевою помадою і зробила червоний манікюр.

Нагадаємо, раніше палац анонсував, що цього дня відбудеться зміна варти в Амалієнборгу, де принц разом зі своєю родиною та Її Величністю королеваю з'являється на балконі палацу Фредеріка VIII". Також були випущені нові портрети на честь іменинника і повідомлялося, що з нагоди святкування відбудеться низка урочистих заходів.

Кронпринц Фредерік, принц Крістіан та кронпринцеса Мері / © Getty Images
Кронпринц Фредерік, принц Крістіан та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
516
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація