Утеплилась: Джилл Байден обрала для перельоту білу куртку та светр

Подружжя Байденів провело вихідні у своїй резиденції у штаті Делавер.

Папараці сфотографували президента США Джо Байдена і його дружину Джилл Байден, коли вони повернулися до Вашингтона з вікенду у своїй літній резиденції Рехобот-Біч.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Перша леді утеплилася. Вона обрала для перельоту білу куртку з блискавками, сірий светр і прямі штани графітового відтінку.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Байден був одягнений у блакитну картату сорочку, чорний піджак із золотим ґудзиком, бежеві штани і коричневі туфлі.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден на зустріч із Оленою Зеленською одягла рожевий костюм і перлинні прикраси.

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