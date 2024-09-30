Утеплилась: Джилл Байден обрала для перельоту білу куртку та светр

Подружжя Байденів провело вихідні у своїй резиденції у штаті Делавер.
Папараці сфотографували президента США Джо Байдена і його дружину Джилл Байден, коли вони повернулися до Вашингтона з вікенду у своїй літній резиденції Рехобот-Біч.
Перша леді утеплилася. Вона обрала для перельоту білу куртку з блискавками, сірий светр і прямі штани графітового відтінку.
Байден був одягнений у блакитну картату сорочку, чорний піджак із золотим ґудзиком, бежеві штани і коричневі туфлі.
Нагадаємо, Джилл Байден на зустріч із Оленою Зеленською одягла рожевий костюм і перлинні прикраси.
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