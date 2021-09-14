Ріанна і A $ AP Rocky / Associated Press

Утеплилися: Ріанна у пуховику і A$AP Rocky у ковдрі вийшли на червону доріжку

Утеплилися: Ріанна у пуховику і A$AP Rocky у ковдрі вийшли на червону доріжку

Барбадоська співачка прийшла підкорювати Бал Інституту костюма у кутюрному гіпероб'ємном вбранні від Balenciaga.

На червоній доріжці Met Gala 2021 найбільше всі чекали на вихід Ріанни, яка щороку дивує своїми екстравагантними образами. Вона змусила публіку трішки понервувати, адже прибула на Бал Інституту костюма під його завершення.

Перед камерами Рірі з'явилася зі своїм коханим репером A$AP Rocky. Це їхня перша офіційна поява разом на публіці. Закохані здивували вибором утеплених луків.

Ріанна і A $ AP Rocky / Associated Press

Співачка була одягнена у кутюрний гіпероб'ємний чорний пуховик-сукню від Balenciaga. До речі, чудове вбрання, щоб приховати зайві кілограми. Але ми сподіваємося, що артистка не з цієї причини його одягла.

Ріанна і A $ AP Rocky / Associated Press

На ній також була чорна шапка, з-під якої визирала біла тканина, прикрашена каменями, і локони з мокрим ефектом.

Ріанна і A $ AP Rocky / Associated Press

На шиї у неї було розкішне діамантове намисто, на обличчі — макіяж з ніжно-лавандовими тінями і темно-винною помадою. Довгий темно-бордовий манікюр завершив аутфіт Ріанни.

Ріанна і A $ AP Rocky / Associated Press

Репер мав гармонійний вигляд зі своєю половинкою — він вийшов загорнутий у клаптикову строкату ковдру від ERL.

A $ AP Rocky / Associated Press

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