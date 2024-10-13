Увага на обличчя: як відреагувала королева Єлизавета II на конфуз, який стався одного разу з її сукнею

Одного разу з королевою Єлизаветою II стався такий самий конфуз, з яким часто стикаються принцеса Кейт та королева Камілла.

Це фото було зроблено папараці, коли королева Єлизавета II спускалася трапом літака в канадському місті Тандер-Бей, куди прилетіла зі своїм чоловіком принцом Філіпом.

Єлизавета II йшла, як і належить монархині першою, та її чоловік слідував позаду за нею. В одну мить сильний порив вітру підняв її сукню догори, і Єлизавета не встигла підхопити її рукою, щоб опустити донизу. Фотографи зазнімкували момент, як Її Величність зробила гримасу. Але, на щастя, конфузу, як такого не відбулося, оскільки сукня мала підюпник. У ті роки королева Єлизавета II мабуть ще не використовувала лайфгак з обтяжувачами, які пришивали до подолів її суконь та пальт, щоб таких ситуацій на публіці не відбувалося.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Getty Images

Раніше ми показували, як через вітер з капелюхом Єлизавети II одного разу ледь не стався конфуз. Це також було на трапі літака під час її приїзду до Франції.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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