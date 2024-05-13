Увага на руки: чому королева Камілла завжди складає пальці у трикутник

У королеви Камілли є одна звичка, про яку мало говорять, але її легко побачити практично на кожному публічному заході Її Величності.

Трикутник пальцями рук — один із фірмових жестів дружини короля Чарльза. Експерти кажуть, що люди, які звикли складати пальці у трикутник, заявляють про впевненість у собі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Це жест сили та впевненості і Камілла демонструє цей жест у багатьох ситуаціях, коли спілкується з публікою на заходах, фотографується чи просто позує для сімейних портретів.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого тижня у королеви було кілька виходів і вона продемонструвала два нові образи на садовій вечірці та на прийомі у Букінгемському палаці, де публіка також могла побачити цей жест королеви.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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