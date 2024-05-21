Увага на руки: чому принц Гаррі часто робить цей жест на публіці

У принца Гаррі, як і в інших його королівських родичів, є одна звичка, яка стосується його рук. А саме, як принц часто складає руки. Ми спробували розібратися, що це може означати.

На багатьох фото герцога Сассекського можна побачити, як він ховає кілька пальців за піджаком, сорочкою чи курткою. Експерти кажуть, що це жест із дитинства, коли маленька дитина мимоволі комкає свій одяг, коли нервує.

Принц Гаррі та Меланія Трамп / Фото: Getty Images

У випадку з принцом Гаррі це може бути демонстрація скромності або невпевненості в собі. Герцог Сассекський ніби намагається сховатися впливу навколишнього світу, мимоволі видаючи свій страх цим жестом.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у королеви Камілли також є жест, який вона завжди робить руками, але він говорить навпроти про її впевненість в собі.

Також раніше ми розповідали про схожий жест, як у Гаррі, який раніше часто використовувала принцеса Уельська Кетрін.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

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