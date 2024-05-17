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Увага на руки: чому принцеса Кейт часто тримає клатч перед собою

Увага на руки: чому принцеса Кейт часто тримає клатч перед собою

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська зараз не з'являється на публіці, оскільки проходить профілактичну хіміотерапію.

Але раніше під час її публічних виходів та світських заходів ви могли помічати один особливий жест, який Кейт часто робить. А саме вона міцно стискає перед собою клатч.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Особливо це було помітно в перші роки її присутності в королівській родині. Очевидно, Кетрін хвилювалася і почувалася невпевнено. Такий жест на думку експертів з мови тіла говорить про те, що людина намагається захиститися, нібито ставить захисний бар'єр між собою та рештою світу.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Але, треба зазначити, що за багато років життя в королівській родині, принцеса Уельська навчилася боротися зі стресом і стала значно впевненішою в собі. Шанувальники з нетерпінням чекають на її повернення до суспільного життя.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, її чоловік принц Вільям нещодавно розповів, як здоров'я принцеси Кейт.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Втім, влітку ми навряд чи побачимо її на публіці, а палац уже підшукав їй заміну на весь теплий сезон.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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