Увага на руки: чому принцеса Кейт часто тримає клатч перед собою

Принцеса Уельська зараз не з'являється на публіці, оскільки проходить профілактичну хіміотерапію.
Але раніше під час її публічних виходів та світських заходів ви могли помічати один особливий жест, який Кейт часто робить. А саме вона міцно стискає перед собою клатч.
Особливо це було помітно в перші роки її присутності в королівській родині. Очевидно, Кетрін хвилювалася і почувалася невпевнено. Такий жест на думку експертів з мови тіла говорить про те, що людина намагається захиститися, нібито ставить захисний бар'єр між собою та рештою світу.
Але, треба зазначити, що за багато років життя в королівській родині, принцеса Уельська навчилася боротися зі стресом і стала значно впевненішою в собі. Шанувальники з нетерпінням чекають на її повернення до суспільного життя.
Нагадаємо, її чоловік принц Вільям нещодавно розповів, як здоров'я принцеси Кейт.
Втім, влітку ми навряд чи побачимо її на публіці, а палац уже підшукав їй заміну на весь теплий сезон.
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