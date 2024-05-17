Увага на руки: чому принцеса Кейт часто тримає клатч перед собою

Але раніше під час її публічних виходів та світських заходів ви могли помічати один особливий жест, який Кейт часто робить. А саме вона міцно стискає перед собою клатч.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Особливо це було помітно в перші роки її присутності в королівській родині. Очевидно, Кетрін хвилювалася і почувалася невпевнено. Такий жест на думку експертів з мови тіла говорить про те, що людина намагається захиститися, нібито ставить захисний бар'єр між собою та рештою світу.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Але, треба зазначити, що за багато років життя в королівській родині, принцеса Уельська навчилася боротися зі стресом і стала значно впевненішою в собі. Шанувальники з нетерпінням чекають на її повернення до суспільного життя.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, її чоловік принц Вільям нещодавно розповів, як здоров'я принцеси Кейт.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Втім, влітку ми навряд чи побачимо її на публіці, а палац уже підшукав їй заміну на весь теплий сезон.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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