Увага на її капелюх: королева Камілла висловила підтримку Україні

Західні ЗМІ пишуть, що королева Каміла висловила підтримку Україні під час свого нещодавнього виходу на публіку.

У понеділок королева Камілла повернулася до виконання своїх королівських обов'язків та відвідала військову базу Каттерік-Гарнізон, у Північному Йоркширі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Під час цього візиту Її Величність продемонструвала гарний образ у темно-синьому пальті від Фіони Клер, змодельованому на зразок уніформи Лансера, з червоним коміром-стійкою та кольчугою на плечах.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева доповнила свій образ яскравим червоним капелюхом, на якому було зображено значок королівських уланів і прикріпила два пера синього та жовтого кольорів – кольори українського прапора. Як пише express.co.uk, таким чином Камілла направила "тонке" послання підтримки Україні, яка бореться за свободу і демократію після російського вторгнення.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Також Камілла одягла брошку Royal Lancer, яка була брошкою покійної королеви Єлизавети, яка раніше була головнокомандувачем уланського полку. Брошка має форму черепа та схрещених кісток зі словами, що представляють девіз полку "Смерть чи слава".

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, який колір волосся носила королева Камілла до заміжжя з Чарльзом.

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