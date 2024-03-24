Уважні шанувальники помітили: дві важливі деталі у відео принцеси Кейт, де вона розповіла про свій діагноз

У ролику, який Кейт Міддлтон опублікувала 22 березня, вона повідомила, що лікується від раку.

Принцеса Уельська розкрила свій діагноз в емоційному відеозверненні, який тривав трохи більше двох хвилин. Дивлячись ролик, шанувальники помітили важливі деталі, про які написав MyLondon.

Ролік був знятий у середу, 20 березня, BBC Studios у Віндзорі за два дні до початку шкільних канікул у дітей Кейт – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. Кейт спеціально опублікувала відео в п'ятницю, коли канікули вже розпочалися і сказала в ролику, що для неї важливо, щоб її діти не відчували стресу через її діагноз.

Записала відео Кейт, сидячи на лавці в садку, на тлі квітучої вишні та квітучих нарцисів. Декорація на відкритому повітрі, що демонструє сезонні квіти, можливо, стала способом розвіяти будь-які подальші теорії змови, коли саме було записано відео.

Також на пальці принцеси була її обручка і заручальна каблучка. На знімку, опублікованому до Дня матері Кейт не носила обручки, що викликало хвилю чуток і розмов про те, чи все гаразд у її шлюбі. Зараз, щоб уникнути будь-яких домислів, принцеса одягла прикраси.

У відео Кетрін розповіла, що їй важливо, щоб її троє дітей знали та розуміли, що з нею все буде гаразд, а також подякувала своєму чоловікові Вільяму за підтримку. Принцеса пояснила, чому їй знадобився час, щоб розповісти про свій діагноз світу.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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