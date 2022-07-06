В алому міні від Dior: Наталі Портман на прем'єрі фільму "Тор: Любов та Грім" у Лондоні

В алому міні від Dior: Наталі Портман на прем'єрі фільму "Тор: Любов та Грім" у Лондоні

Наталі Портман із чоловіком Бенджаміном Мільп'є відвідали прем'єрний показ фільму "Тор: Любов і Грім", що відбувся у британській столиці.

У Лондоні Наталі Портман вийшла на червону доріжку в червоній мінісукні від Dior, яку створив Раян Гастінгс для круїзної колекції бренду 2023 року.

Пом Клементьєфф, Наталі Портман і Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Наталі доповнила вбрання романтичним квітковим головним убором, бездоганним макіяжем, чорним манікюром та босоніжками червоного кольору на підборах.

На британський показ фільму "Тор: Любов та грім" Портман приїхала з чоловіком Бенджаміном Мільп'є. А також сяяла на доріжці зі своїми іншими колегами — Пом Клементьєфф, Тессою Томпсон та режисером Тайкою Вайтиті.

Тесса Томпсон, Тайка Вайтиті та Наталі Портман / Фото: Associated Press

Наталі Портман і Бенджамін Мільп'є / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше на прем'єрі фільму в Лос-Анджелесі Наталі з'явилася у приголомшливій "металевій" мінісукні зі скошеною бретелькою на одне плече від бренду Celine.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на українських екранах вихід фільму заплановано на 21 липня.