В алому міні від Dior: Наталі Портман на прем'єрі фільму "Тор: Любов та Грім" у Лондоні

Наталі Портман із чоловіком Бенджаміном Мільп'є відвідали прем'єрний показ фільму "Тор: Любов і Грім", що відбувся у британській столиці.
У Лондоні Наталі Портман вийшла на червону доріжку в червоній мінісукні від Dior, яку створив Раян Гастінгс для круїзної колекції бренду 2023 року.
Наталі доповнила вбрання романтичним квітковим головним убором, бездоганним макіяжем, чорним манікюром та босоніжками червоного кольору на підборах.
На британський показ фільму "Тор: Любов та грім" Портман приїхала з чоловіком Бенджаміном Мільп'є. А також сяяла на доріжці зі своїми іншими колегами — Пом Клементьєфф, Тессою Томпсон та режисером Тайкою Вайтиті.
Нагадаємо, раніше на прем'єрі фільму в Лос-Анджелесі Наталі з'явилася у приголомшливій "металевій" мінісукні зі скошеною бретелькою на одне плече від бренду Celine.
Нагадаємо, на українських екранах вихід фільму заплановано на 21 липня.