В ананасовому светрі і на шпильках: Олена Зеленська зустрілася зі студентами

В ананасовому светрі і на шпильках: Олена Зеленська зустрілася зі студентами

Перша леді України вдало поєднала у своєму аутфіті яскравий верх та класичний низ.

Олена Зеленська нещодавно зустрілася зі студентами Київської школи економіки. В Instagram перша леді опублікувала світлини із зустрічі.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Там вона постала у стильному образі. Олена поєднала кашеміровий светр ананасового кольору з чорними штанями-палацо. Талію дружина президента підкреслила чорним шкіряним поясом.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Вбрання вона доповнила чорними туфлями на шпильках. Пані Зеленській зробили гарну зачіску з локонами та боковим проділом, а також ніжний макіяж. У вухах у неї були лаконічні сережки. Бордовий манікюр завершив лук першої леді.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Є такий англійський вислів "change makers". Його можна перекласти як "творці змін". Саме таких побачила сьогодні. Молоді люди – студенти KSE, Київської школи економіки @kyivschoolofeconomics, запросили на спілкування. І вразили відкритістю, знаннями й жагою до них, умінням ставити питання й шукати відповіді. Вірю: це справді покоління, яке принесе країні зміни на краще", - написала Олена.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, раніше пані Зеленська відвідала ярмарок "Ключ до свободи". Там вона постала у стильному пальті кольору кемел і светрі з високою горловиною схожого відтінку. До лацкана пальта була прикріплена елегантна брошка.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

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