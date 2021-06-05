В ансамблі кольору марсала: королева Бельгії Матильда зустрілася зі студентами-медиками

Королева вибрала образ улюбленого відтінка.

У п'ятницю, 4 червня, королева Бельгії Матильда відвідала кампус Університету прикладних наук VIVES в Кортрейку, Західна Фландрія. Королева зустрілася зі студентами-медиками і відвідала дві кімнати, де учні і викладачі практикуються на спеціальних роботах застосовувати свої медичні навички.

Королева Бельгії Матильда / Getty Images

До університету вона прибула в ансамблі кольору марсала, поєднавши однотонну блузу з рукавами три чверті і прямі штани в білий принт. Вбрання вона поєднала з туфлями-човниками в тон, замшевим клатчем і сережками з візерунком. Волосся Її Величності було укладене в бездоганну зачіску.

Королева Бельгії Матильда / Getty Images

Також невід'ємним аксесуаром останнім часом стала захисна маска і її королева також завжди вибирає в тон до своїх вбрань. Цього разу у неї на обличчі була шовкова маска, яка відповідала кольором цього ділового аутфіта.

Королева Бельгії Матильда / Getty Images

Марсала — один з найулюбленіших відтінків в гардеробі бельгійської королеви. Вона часто з'являється у вбраннях і з аксесуарами цього кольору.

Ми зібрали для вас ще декілька елегантних образів королеви Матильди в речах її улюбленого відтінку:

Королева Матильда / Getty Images

Королева Матильда / Getty Images

Королева Матильда / Getty Images

Королева Матильда / Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / Getty Images

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