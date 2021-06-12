В ансамблі з асиметричною спідницею: ефектна Бріджит Макрон зустрілася з королевою

Еммануель і Бріджит Макрон зустрілися з королівською родиною на вечері, яка була організована з нагоди саміту G7.

Перша леді Франції приїхала у вишуканому білому ансамблі з коміром-стійкою, золотими ґудзиками із зображення якорів на плечах і спідницею косого крою, яку прикрашала довга блискавка. Своє вбрання Бріджит Макрон доповнила сірими замшевими туфлями-човниками, молочним клатчем і елегантною зачіскою, зібравши волосся ззаду. З прикрас на першій леді був лише годинник на руці.

Вони і її чоловік прийшли на захід тримати за руки.

Бережіть і Емманюель Макрон / Associated Press

Раніше перша леді продемонструвала не менш ефектний образ, коли з'явилася на зустрічі з лідерами країн "Великої сімки" в яскравому вбранні волошкового кольору, яке поєднала з туфлями від улюбленого бренду Louis Vuitton і сумкою Chanel.

Бережіть і Еммануель Макрон / Associated Press

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Ефектні образи Бріжит Макрон (9 фото)

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