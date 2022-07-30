В апельсиновому бікіні: Ізабель Гулар похизувалася стрункою фігурою і пружними сідницями

Ізабель Гулар опублікувала в Instagram пікантне відео з відпочинку. На ньому красуня постала у яскравому пляжному образі, у якому звабливо станцювала під нову пісню Beyoncé – COZY (трек із нового альбому попдіви Renaissance).

Ізабель у бікіні апельсинового кольору із зав'язками навколо талії продемонструвала з різних ракурсів свою струнку і сексуальну фігуру.

Гулар також похизувалася пружними сідницями, якими дуже пишається.

Ще модель показала неймовірну фізичну форму і гарну засмагу у синьо-білому купальнику.

Нагадаємо, Бейонсе для свого ефектного аутфіту, в якому знялася у новому кліпі, приміряла сексуальну річ від американської дизайнерки родом із Чернівців Natalia Fedner – металеві підтяжки-гартери з кристалами Swarovski.

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