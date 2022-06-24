В асиметричному топі: екс"ангел" Victoria's Secret показала великий вагітний живіт

26-річна нідерландська модель поділилася знімками з поїздки до Амстердама.

Екс"ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Ромі Стридж показала підписникам в Instagram свої нові світлини, зроблені в Амстердамі, куди вона поїхала з чоловіком Лоренс ван Ліувеном та однорічною донькою Мінт.

Ромі Стридж / Фото: Instagram Ромі Стридж

На них модель у бежевому асиметричному топі і спідниці продемонструвала свій великий вагітний живіт.

Ромі Стридж / Фото: Instagram Ромі Стридж

Раніше Ромі виклала знімки у мереживній білизні. Стридж залюбки показує фоловерам, як змінюється її фігура під час вагітності.

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