В асиметричній сукні і блискучих босоніжках: королева Летиція в елегантному образі з'явилася на церемонії

Іспанська королева одягла на захід красиве вбрання від Carolina Herrera

Королева Летиція разом із чоловіком королем Філіпом VI, їхні доньками – принцесою Леонор та інфантою Софією, і свекрухою – королевою Софією, відвідала церемонію вручення нагород "Принцеса Астурія", яка відбулася у театрі Кампоамор в Астурії.

Королева Летиція, король Філіп VI, королева Софія, принцеса Леонор, інфанта Софія / Фото: Getty Images

Летиція обрала для своєї появи елегантну чорну сукню міді з одним рукавом від бренду Carolina Herrera, вартість якої складає 1690 доларів. Вбрання чудово облягало струнку фігуру королеви. Взута вона була у блискучі босоніжки з камінням Gatsby Sling 75 від Aquazzura. У руці Її Величність тримала чорний клатч Lambertson Truex.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Аутфіт Летиція доповнила зачіскою з локонами, вечірнім макіяжем із акцентом на очах, сережками-кільцями і каблучкою.

Нагадаємо, на зустрічі з переможцями конкурсу "Принцеса Астурія" Летиція з'явилася у своєму улюбленому бузковому костюмі і нюдових слінгбеках.

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