В асиметричній сукні і перлинному намисті: прессекретарка Байдена на роботі

Карін Жан-П’єр у своєму літньому гардеробі має чимало суконь різних фасонів.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила перед журналістами на черговому брифінгу у Вашингтоні.
Цього разу Карін з'явилася на роботі в асиметричній сукні без рукавів синього відтінку і з вирізом цікавого крою.
Прессекретарка продемонструвала нову зачіску. Свій аутфіт Жан-П’єр доповнила сережками-пусетами і крученим перлинним намистом. У макіяжі вона зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем.
Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр з'явилася на роботі у світло-блакитній прямій сукні без рукавів, виріз якої був прикрашений рюшами.
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