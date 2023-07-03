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В асиметричній сукні і перлинному намисті: прессекретарка Байдена на роботі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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В асиметричній сукні і перлинному намисті: прессекретарка Байдена на роботі

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр у своєму літньому гардеробі має чимало суконь різних фасонів.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила перед журналістами на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Цього разу Карін з'явилася на роботі в асиметричній сукні без рукавів синього відтінку і з вирізом цікавого крою.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Прессекретарка продемонструвала нову зачіску. Свій аутфіт Жан-П’єр доповнила сережками-пусетами і крученим перлинним намистом. У макіяжі вона зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр з'явилася на роботі у світло-блакитній прямій сукні без рукавів, виріз якої був прикрашений рюшами.

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Дата публікації
Перегляди
1417
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