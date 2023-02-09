В асиметричному кораловому жакеті із золотим ґудзиком: прем'єр-міністерка Італії на саміті

Джорджа Мелоні зазвичай ходить на роботу у класичних чорно-білих луках. Сьогодні вона вирішила приємно здивувати зміною кольорової гами свого аутфіту і з'явилася у яскравому жакеті.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні бере участь у саміті ЄС, який відбувається сьогодні, 9 лютого, у будівлі Європейської ради в Брюсселі. Лідери Європейського Союзу обговорюють теми про Україну і міграцію.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

На саміті пані Мелоні з'явилася у стильному образі. На ній був асиметричний кораловий жакет із одним золотим ґудзиком і зав'язкою на талії.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Верх політикиня поєднала із чорними штанями. Лук Джорджа доповнила ідеально рівним укладанням і макіяжем із рожевою помадою. Із аксесуарів вона обрала срібні браслети і каблучку з діамантами.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на саміті у грудні Джорджа Мелоні з'явилася у стильному чорному пальті з цікавими застібками замість ґудзиків, чорному штанному костюмі і білій сорочці.

Читайте також: