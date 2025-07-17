В асиметричній блузі та синіх штанях: інфанта Софія приїхала на церемонію підтримати сестру

Інфанта Софія / © Getty Images

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Під час заходу король Філіп VI вручав нагороду своїй старшій доньці Леонор, яка буквально днями завершила навчання у Військово-морській школі в Марині. Спадкоємиця престолу також взяла участь у церемонії приймання прапора разом зі своїми однокурсниками з Військово-морської школи.

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Її сестра інфанта Софія з’явилася на урочистому заході в білій асиметричній блузі з рукавами три чверті та синіх широких штанях зі стрілками. Софія розпустила довге волосся, кілька пасом заколола шпилькою, зробила легкий макіяж очей, підкресливши вії, та нафарбувала губи помадою і підвела олівцем контур.

Інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція — мати принцеси Леонор та інфанти Софії — обрала для виходу темно-синю сукню від Vogana з льону та віскози, взула босоніжки Hugo Boss і доповнила образ сумкою від Furla.

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Інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images