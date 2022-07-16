В атласній сукні і на шпильках: елегантний образ міністерки з питань рівності Іспанії

Міністерка з питань рівності Іспанії Ірен Монтеро відвідала державну церемонію вшанування пам’яті жертв COVID-19 та працівників охорони здоров’я у Королівському палаці у Мадриді.

Ірен Монтеро / Фото: Getty Images

На захід політикиня одягла елегантну чорну атласну сукню без рукавів і чорні босоніжки на шпильках.

Образ Ірен доповнила легким укладанням та ніжним макіяжем. Вуха вона прикрасила золотими квадратними сережками, а шию – кулонами на тонких ланцюжках.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес з дружиною Марією Бегоньєю Гомес Фернандес відвідали музей Прадо у Мадриді. Марія мала прекрасний вигляд. Вона була одягнена у червону сукню міді з асиметричним верхом. Вбрання Фернандес скомбінувала з бежевими замшевими туфлями.

Читайте також: