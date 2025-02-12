В атласній сукні з V-подібним вирізом і на шпильках: дружина віцепрезидента США на зустрічі з Макронами

Віцепрезидент США Джей Ді Венса і його дружина Уша Венс приїхали до Парижа, щоб взяти участь у саміті зі штучного інтелекту у Парижі. Біля Єлисейського палацу їх зустрічали президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон. Разом вони пообідали.

Джей Ді та Уша Венси / Фото: Associated Press

Для такої події Уша Венс обрала атласну сукню міді приглушеного сіро-блакитного відтінку, який асоціювався із прохолодною похмурою погодою Парижа. Вбрання мало довгі рукави, драпування зверху і V-подібний виріз. Верхнього одягу на ній не було.

Джей Ді та Уша Венси / Фото: Associated Press

Аутфіт пані Венс доповнила чорними замшевими туфлями на шпильках. У неї було об'ємне укладання з природньою сивиною, легкий макіяж, лаконічні сережки у вухах і каблучка на руці.

Джей Ді та Уша Венси / Фото: Associated Press

Джей Ді Венс був одягнений у темно-синій картатий костюм, білу сорочку і червону краватку.

Джей Ді та Уша Венси / Фото: Associated Press

Джей Ді та Уша Венси / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у паризькому аеропорту Уша Венс з'явилася у чорному обтислому топі з оголеними плечима і чорних штанях-палаццо.

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