В атласній сукні з V-подібним вирізом і на шпильках: дружина віцепрезидента США на зустрічі з Макронами

39-річна Уша Венс у стриманому аутфіті з'явилася у Парижі.
Віцепрезидент США Джей Ді Венса і його дружина Уша Венс приїхали до Парижа, щоб взяти участь у саміті зі штучного інтелекту у Парижі. Біля Єлисейського палацу їх зустрічали президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон. Разом вони пообідали.
Для такої події Уша Венс обрала атласну сукню міді приглушеного сіро-блакитного відтінку, який асоціювався із прохолодною похмурою погодою Парижа. Вбрання мало довгі рукави, драпування зверху і V-подібний виріз. Верхнього одягу на ній не було.
Аутфіт пані Венс доповнила чорними замшевими туфлями на шпильках. У неї було об'ємне укладання з природньою сивиною, легкий макіяж, лаконічні сережки у вухах і каблучка на руці.
Джей Ді Венс був одягнений у темно-синій картатий костюм, білу сорочку і червону краватку.
Нагадаємо, у паризькому аеропорту Уша Венс з'явилася у чорному обтислому топі з оголеними плечима і чорних штанях-палаццо.
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