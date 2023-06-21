В атласному топі, сонцезахисних окулярах і лоферах: діловий аутфіт Олени Зеленської в Єрусалимі

Олена Зеленська у межах свого офіційного візиту до Ізраїлю відкрла українськомовний аудіогід у меморіальному комплексі історії Голокосту "Яд Вашем".

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Думаю, "Яд Вашем" варто відвідати кожному українцю, бо тепер уже наш народ опинився перед загрозою винищення – просто тому, що ми є. Тож сьогодні під час відвідання меморіалу та вшанування пам’яті жертв Голокосту для мене було надзвичайно важливо зробити ще одну річ: відкрити тут аудіогід українською мовою. Щоб кожен українець, який у майбутньому побуває в "Яд Вашем", міг сповна переосмислити цей трагічний досвід – тепер уже з огляду на власну історію", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська також взяла участь у відкритті у Єрусалимі алеї на честь українського подружжя Щепанюк, які під час другої світової війни врятували єврейську родину.

"Ця дивовижна історія порятунку почалася в 1941 році в місті Бориславі Львівської області, коли подружжя Юлії та Романа Щепанюк сховало своїх сусідів-євреїв, родину Вайс: маму, тата й трьох дітей – від нацистів. Так і жили, ризикуючи собою, багато місяців. Певно, саме такий вигляд і має справжній порятунок – не яскравий кіноефект, а буденна, щоденна праця заради того, щоб хтось жив. І їм вдалося!" – розповіла Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Подружжя Щепанюків отримало почесне звання Праведників народів світу. Таке почесне звання отримало ще понад 2600 українських родин, які допомагали рятувати євреїв.

"Сьогодні ця алея поєднує Україну та Ізраїль, так само як поєднує наші країни спільна цінність: немає нічого важливішого за людське життя", - підсумувала перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там Зеленська постала в атласному чорному топі і діловому чорному костюмі, який складався із подовженого жакета і прямих штанів зі стрілками. Вбрання вона скомбінувала з чорними лоферами.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила укладання з локонами і ніжний макіяж. У вухах були сережки-пусети, на шиї – підвіска на ланцюжку, а на обличчі чорні сонцезахисні окуляри.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська також в образі total black відвідала дитячий шпиталь в Ізраїлі.

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