В аутфіті гарного відтінку: королева Матильда сходила до театру

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда відвідала спеціальний показ п’єси «Мисливець на лис» у Театрі де Пош з глухими і тими, хто погано чує студентами Королівського інституту глухих і сліпих (IRSA) та студентами інших шкіл Брюсселя.

Матильда приїхала на захід у костюмі з валяної вовняної трикотажної тканини кольору гакі від Natan Couture та взула шкіряні туфлі-човники на підборах.

© Getty Images

У неї була її фірмова зачіска, золоті сережки Sezane у вухах і кілька браслетів на зап’ясті, також Матильда тримала в руках букет квітів. Вона мала стильний та елегантний вигляд.

Раніше ми показували, який яскравий образ Її Величність обрала для відвідин робочої зустрічі. На ній тоді було пальто кольору фуксії Сarolina Herrera.