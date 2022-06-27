В аутфіті кольору хакі: герцогиня Кембриджська на зустрічі з військовими

Щороку 26 червня у Великій Британії святкують День збройних сил. Члени королівської родини вітають зі святом у своїх акаунтах.

Цього року відмітилася герцогиня Кембриджська та принц Вільям. У своєму Instagram вони поділилися кадрами, зробленими у листопаді 2021 року, коли герцогиня Кейт відвідала навчальну академію Пірбрайт у Сурреї.

Герцогиня Кембриджська одягнена у камуфляжну куртку, штани кольору хакі та зручні черевики на нових фотографіях зі спеціальної прогулянки, зробленої на підтримку Дня збройних сил у суботу.

У підписі до знімків Кетрін написала і тепле послання для військових:

"Сьогодні, у День збройних сил, Вільям і я хотіли б віддати належне хоробрим чоловікам і жінкам минулого і сьогодення, що служать у всіх наших збройних силах, на морі, на суші та в повітрі, тут, у Великій Британія та у всьому світі. Дякуємо за все, що ви і ваші сім'ї жертвуєте заради нашої безпеки. Минулого року для мене було честю провести час з @BritishArmy, щоб побачити, як вони навчають чинний персонал і новобранців. Було чудово побачити з перших рук безліч важливих та різноманітних ролей, які військові відіграють день у день, щоб захистити нас. Всі, і я з нетерпінням чекаю на можливість дізнатися більше про @RoyalNavy і @RoyalAirForceUK свого часу", - написала Кейт.

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Тоді під час візиту герцогиня провела час зі 101-ю бригадою оперативного забезпечення на аеродромі Абінгдон, щоб на власні очі побачити, як навчаються новобранці та обслуговчий персонал. А також брала участь у деяких навчаннях та проводила час із особовим складом, який розповідав їй про їхній досвід служби в армії.

Слова герцогині Кетрін звучать особливо важливо на тлі російського вторгнення, що триває в Україні. Нагадаємо, Кейт та Вільям, як і інші члени королівської родини підтримують Україну у цій повномасштабній війні.

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