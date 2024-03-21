В аутфіті в пісочних відтінках: королева Ранія на робочій зустрічі

Королева Ранія продовжує свої робочі будні та ділиться фотографіями з заходів, які відвідує, на своїй сторінці в Instagram.

Днями Її Величність зустрілася з групою молоді з Фонду Аль-Аман, який опікується сиротами. У блогу королева Ранія поділилася знімками з заходу та написала, що "вдячна кожній людині, яка допомогла вирости родині Аль Аман".

На зустріч дружина короля Йорданії приїхала в пісочному кардигані з високою горловиною і шнурівкою посередині та в дуже широких штанях. Таких широких, що за ними навіть не було видно взуття королеви.

У Ранії було розпущене волосся, на обличчі був макіяж, а на зап'ясті - смартгодинник. Вона поспілкувалася зі співробітниками фонду та зробила кілька фотографій.

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Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як королева Ранія в чорно-червоній сукні та з гарними локонами отримала нагороду від чоловіка-короля Абдалли II.

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