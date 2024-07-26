В аутфіті від Alexander McQueen: елегантна княгиня Шарлін приїхала з чоловіком на Олімпіаду

Князь Монако Альбер II та його дружина княгиня Шарлін були присутні на вечері Міжнародного олімпійського комітету у Луврі.
Сьогодні, 26 липня, у Парижі стартують Олімпійські ігри. Княже подружжя Монако не могло пропустити ці спортивні змагання, адже колись давно вони й самі брали участь у подібних.
Пару вітали президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах та його дружина Клаудія Бах. Гості пообідали у знаменитому паризькому музеї Лувр, насолоджуючись стравами від зірки Мішлен ресторатора Алена Дюкасса.
Княгиня з'явилася на заході у чорних штанях суворого крою та структурованому топі з декором на одному плечі та шлейфом. Лук від Alexander McQueen Шарлін поєднувала з мініатюрною сріблястою сумкою Louis Vuitton та замшевими туфлями.
У княгині був лаконічний макіяж та укладання на бік, а у вухах виблискували сережки з камінням. Її чоловік князь Альбер був одягнений у темно-синій костюм із відповідною краваткою.
Також вечерю відвідали й інші королівські особи – королівське подружжя з Данії та іспанська королівська пара.
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