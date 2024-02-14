В аутфіті від Dior: стильна королева Ранія на зустрічі у Білому домі

Днями королівське подружжя зустрілося з президентом США Джо Байденом та його дружиною Джилл у Білому домі у Вашингтоні.

Ранія обрала для виходу повністю аутфіт від Дому Dior. Королева була в сірому кашеміровому джемпері з бантом на шиї, чорній спідниці А-ситуету, взута в чорні туфлі-човники на підборах і зі шкіряним клатчем у руках. Її Величність зробила гарне укладання хвилями, макіяж і одягла сережки-висячки. Також у королеви був світлий манікюр та годинник на зап'ясті.

Її чоловік Абдалла та син Хусейн були у класичних чорних костюмах, білих сорочках та з краватками.

Кронпринц Хусейн, король Абдалла, Джо Байден, Джилл Байден та королева Ранія / Фото: Getty Images

Також королівське подружжя провело зустріч і наступного дня свого візиту. Фото Ранія поділилася у своєму блогу в Instagram. Цього разу на королеві був вовняний двоколірний жакет Alexander McQueen та сірі прямі штани від цього ж бренду. Вона взула туфлі від Dior і взяла із собою сумку з м'якої шкіри Bottega Veneta. Укладання та макіяж королеви були, як завжди, бездоганними.

Зазнімковане королівське подружжя на тлі свого портрета в одному з кабінетів, де проходила зустріч.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Ранія у біло-чорному луку та з укладанням сходила на футбол.

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