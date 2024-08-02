В аутфіті від Ralph Lauren та прикрасах Сartier: стильна Меган Маркл із чоловіком Гаррі сходили на інтерв'ю

Меган Маркл і принц Гаррі поговорили з Джейн Полі у програмі "CBS Sunday Morning" і дали інтерв'ю, яке вийде на CBS Sunday Morning 4 серпня, у 43-й день народження Меган.

У попередньому ролику, випущеному мережею 1 серпня, Меган розповіла про своє бажання захистити їхніх двох дітей, 5-річного принца Арчі та 3-річну принцесу Лілібет від шкідливого онлайн-контенту.

Принц Гаррі та Меган Маркл

"Наші діти маленькі — їм 3 і 5 років. Вони неймовірні", — сказала герцогиня з усмішкою. "Але все, що ви хочете зробити як батьки, — це захистити їх. Оскільки ми бачимо, що відбувається в онлайн-просторі, ми розуміємо, що нам доведеться зробити велику роботу, і ми просто раді можливості стати частиною змін на краще", — продовжила Меган.

Ведуча сказала: "Ви сподіваєтеся, що коли ваші діти попросять про допомогу, ви зможете їм допомогти?".

У діалог вступив принц Гаррі, додавши: "Якщо ви знаєте, як допомогти".

"На даний момент ми підійшли до етапу, коли кожен з батьків повинен надати першу допомогу", — продовжив Гаррі. "І навіть найкращі у світі фахівці з надання першої допомоги не зможуть розпізнати ознаки можливого самогубства. Це жахлива частина всього, що відбувається".

На інтерв'ю герцогиня Меган приїхала в сорочці вільного крою із змішаного льону від Ralph Lauren, штанях до тону від цього ж бренду, у неї на шиї було кольє Сartier із жовтого золота з діамантами, а на зап'ястях два браслети Сartier Gold Tank Love" з жовтого золота. Героцогиня розпустила волосся і уклала його красивими локонами, зробила макіяж у натуральних відтінках та світлий манікюр. Принц Гаррі був у чорному костюмі та білій сорочці.

Принц Гаррі та Меган Маркл

Нагадаємо, фонд герцога та герцогині Сассекських Archewell Foundation співпрацює з сім'ями, щоб створити мережу підтримки для батьків, які переживають горе, або дітей, у яких виникли серйозні проблеми з психічним здоров'ям внаслідок шкідливого онлайн-контенту.

Меган Маркл

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