В аутфіті від Zara та лоферах Gucci: принцеса Беатріс сходила на вечірку

Принцеса Йоркська відвідала обід своєї подруги Поппі Делевінь Della Vite Valentine (винного бренду сестер Делевінь) у саду Ivy Chelsea Garden у Лондоні.

На тусовку Беатріс приїхала в білій сорочці ME+EM, сірому жилеті з м'яким вузлом від Zara і в шерстяній спідниці-міді теж від Zara. Образ принцеса доповнила чорними оксамитовими лоферами Gucci.

Принцеса Беатріс і Поппі Делевінь / Фото: Getty Images

Беатріс доповнила образ кількома каблучками на пальцях. Ми помітили, що вона носить свою заручальну каблучку, а замість обручки у неї каблучка-доріжка з розсипом діамантів, як у Кейт Міддлтон і Меган Маркл. Також Беатріс одягла кілька золотих браслетів. Волосся розпустила і зробила дуже легкий денний макіяж.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що сестри Йоркські натрапили на критику з боку королівських експертів. Усе через те, що король Чарльз III і принцеса Уельська перенесли операції і тимчасово що неспроможні виконувати свої королівські обов'язки, а сім'ї бракує людей, які б могли це робити повною мірою. Втім, Беатріс та Євгенія явно не поспішають долучатися до роботи на корону.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

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