Суспільство
164
1 хв

В ажурному светрі і з прикрасами-квітами: прем’єр-міністерка Італії на діловій зустрічі

Джорджа Мелоні продемонструвала діловий аутфіт у ніжних відтінках.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрічала у себе в резиденції, Палаццо Кіджі у Римі, президента Кіпру Нікоса Христодулідіса.

Цього дня політикиня постала у діловому образі ніжних відтінків. На ній був вельветовий костюм в рубчик кольору слонової кістки, який складався з жакета приталеного силуету і з контрастним чорним ґудзиком та широких штанів зі стрілками, а також молочний ажурний светр.

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Вбрання Мелоні доповнила світло-бежевими гостроносими туфлями на шпильках. У неї було рівне укладання і макіяж із рожевою помадою. Вуха премʼєрка прикрасила красивими сережками у вигляді квітів, а на руці була каблучка-квітка.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у костюмі з принтом «гусяча лапка» з’явилася на діловій зустрічі.

164
