В бікіні і вниз головою: американська сенаторка приголомшила ефектним тверком

Демократка від штату Род-Айленд потрясла сідницями і викликала справжній фурор у Мережі.

Сенаторка США від Демократичної партії - 28-річна Тіара Мак вирішила привернути увагу своїх виборців оригінальним способом.

Політикиня записала відео для TikTok, на якому вона у купальнику з пастельним принтом стає на руки вниз головою і енергійно танцює тверк. Вкінці відео Тіара закликала виборців голосувати за неї: "Голосуйте за сенаторку Мак".

Відео вона опублікувала 4 липня, у День незалежності США, що було символічно.

Більшість підписників сенаторки у захваті від її сміливості і вміння трясти сідницями. Але не обійшлося і без хейту. Представники консерваторів розкритикували Мак. Вони назвали її дії неприпустимими для політика.

Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку з посади глави уряду та лідера Консервативної партії, але продовжить виконувати обов'язки, доки не призначать нового лідера партії.

Читайте також: