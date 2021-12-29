В бікіні на пляжі: Ізабель Гулар з бойфрендом влаштувала пікантний фотосет

В бікіні на пляжі: Ізабель Гулар з бойфрендом влаштувала пікантний фотосет

37-річна бразильська модель Ізабель Гулар полетіла на свята на відпочинок.

Кілька днів тому манекенниця опублікувала своє традиційне різдвяне фото, на якому зазнімкована в червоному бікіні в дуже цікавій позі та разом із бойфрендом Кевіном Траппом.

"З любов'ю із сонячного Сен-Барту бажаємо всім щасливого Різдва ♥", — написала Гулар під знімком.

Дівчина зображена у стійці головою вниз, її тримає руками Кевін, який сидить на піску на пляжі, одягнений у шорти і шапку Санта Клауса.

Щороку Ізабель Гулар із коханим вирушає у ці дні на відпочинок і показує шанувальникам незвичайне фото, де вони обоє щось витворяють.

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