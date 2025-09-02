- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 130
- Час на прочитання
- 1 хв
У блузі та штанях-кюлотах: королева Максима повернулася до активної роботи після літніх канікул
Королева Нідерландів уже також повернулася до робочих справ після закінчення літніх канікул і чудової відпустки, яку сім’я провела у Греції.
Сьогодні Її Величність відвідала відділ сталого будівництва Нідерландської служби водопостачання, дорожнього руху та охорони довкілля в Амстелвені.
На королеві була оливкова блузка від її улюбленого бренду Natan і молочно-білі штани-кюлоти зі стрілками цієї ж марки. Максима доповнила аутфіт замшевим прямокутним клатчем та замшевими туфлями-човниками на підборах. У неї було розпущене і трохи розпатлане на вітрі біляве волосся, а у вухах — великі сережки.
Максима, як відомо, любить носити різні великі прикраси та часто доповнює ними свої образи для світських виходів.
А кілька днів тому королева зі своєю родиною відвідала перегони Гран-прі Нідерландів на трасі Зандворт. Там ми бачили на королеві розслаблений літній лук.