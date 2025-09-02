У блузі та штанях-кюлотах: королева Максима повернулася до активної роботи після літніх канікул

Королева Максима / © Getty Images

Сьогодні Її Величність відвідала відділ сталого будівництва Нідерландської служби водопостачання, дорожнього руху та охорони довкілля в Амстелвені.

На королеві була оливкова блузка від її улюбленого бренду Natan і молочно-білі штани-кюлоти зі стрілками цієї ж марки. Максима доповнила аутфіт замшевим прямокутним клатчем та замшевими туфлями-човниками на підборах. У неї було розпущене і трохи розпатлане на вітрі біляве волосся, а у вухах — великі сережки.

Королева Максима / © Getty Images

Максима, як відомо, любить носити різні великі прикраси та часто доповнює ними свої образи для світських виходів.

А кілька днів тому королева зі своєю родиною відвідала перегони Гран-прі Нідерландів на трасі Зандворт. Там ми бачили на королеві розслаблений літній лук.